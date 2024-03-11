Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что открыта к предложению обменять крылатые ракеты с Великобританией, чтобы поставить дальнобойное оружие Украине. Слова министра приводит Der Spiegel.

«Круговой обмен — это, так сказать, немецкое изобретение. Это был бы вариант. И мы уже делали это с другим оборудованием некоторое время назад», — сказала Анналена Бербок в эфире ARD 10 марта.

Так она прокомментировала слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, который предложил помочь Германии с поставками ракет Taurus в Украину. Отвечая на вопрос журналистов, рассматривается ли схема обмена между Германией и Великобританией ракет Taurus на Storm Shadows, Кэмерон сказал, что Лондон готов рассмотреть все варианты ради максимального эффекта для Украины.

Как отмечает Der Spiegel, канцлер Германии Олаф Шольц ранее прибегал к кольцевому обмену в начале полномасштабной войны в Украине, когда не хотел отправлять в Украину танки Leopard 2.

Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно выступал против поставок Киеву ракет Taurus, способных поражать цели на расстоянии около 500 километров. Так, Шольц говорил, что «при неправильном использовании» ракеты могут поразить «конкретную цель где-нибудь в Москве». Он также отмечал, что для применения Taurus в Украине понадобятся немецкие специалисты, чего не может допустить Германия.

Хроника войны

Война Семьсот сорок седьмой день. Онлайн «Медузы»

Хроника войны

Война Семьсот сорок седьмой день. Онлайн «Медузы»