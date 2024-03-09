Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон готов помочь Берлину с поставками ракет Taurus в Украину

Великобритания готова сотрудничать с Германией по вопросу поставок Украине немецких ракет Taurus большой дальности. Об этом в интервью Sueddeutsche Zeitung заявил глава британского МИД Дэвид Кэмерон.

«Мы намерены тесно сотрудничать с нашими немецкими партнерами по этому и всем другим вопросам, чтобы помочь Украине», — сказал министр, отвечая на вопрос, может ли Лондон помочь Берлину решить проблемы, стоящие на пути доставки Taurus.

На вопрос, рассматривается ли схема обмена между Германией и Великобританией ракет Taurus, на Storm Shadows, Кэмерон сказал, что Лондон готов рассмотреть все варианты ради максимального эффекта для Украины. «Но я не буду раскрывать никаких подробностей и рассказывать нашим оппонентам о том, что мы имеем в виду», — добавил глава британского МИД.

Кэмерон также отметил, что не может подробно комментировать решения властей Германии отказаться от поставок ракет Taurus Украине. По его словам, каждая страна принимает самостоятельные решения.

Я бы сказал только две вещи. Во-первых, то, что мы сделали, помогло Украине оттеснить российские войска и продемонстрировать, что она может остановить Путина. Во-вторых: Если мы хотим добиться справедливого мира, это возможно только с помощью силы. Если мы говорим, что хотим поддержать Украину, но при этом поддерживаем мирный процесс, то ни одно, ни другое не будет успешным.

Ракеты Taurus способны поражать цели на расстоянии около 500 километров — и это может дать возможность ВСУ наносить удары по целям в глубине территории России. Дальность французских Scalp и британских Storm Shadow, уже поставленных Украине, — около 250 километров.

Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно выступал против поставок Киеву ракет Taurus. Среди прочего он говорил, что «при неправильном использовании» ракеты могут поразить «конкретную цель где-нибудь в Москве». По его словам, Великобритания и Франция позаботились о том, чтобы знать, где точно приземлятся их ракеты. В случае с поставкой Taurus это означало бы участие немецких военных в запуске ракет, утверждает канцлер.

В начале марта главный редактор пропагандистского канала RT Маргарита Симоньян опубликовала запись разговора немецких военных, которые обсуждали поставку Украине ракет Taurus, а также цели, которые ВСУ могли бы атаковать с их помощью.В Минобороны Германии заявили, что утечка произошла из-за «индивидуальной ошибки» одного из участников беседы.

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Все эпизоды РФ опубликовала перехват беседы с обсуждением поставок Украине немецких ракет Taurus. Как это ударило по правительству Германии и снабжению ВСУ? 00:00 31:08

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