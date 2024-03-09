Музей кукол на Старом Арбате в Москве был вынужден приостановить работу, после того как неизвестные люди захватили помещение музея. Об этом владелец учреждения Михаил Зальцман рассказал «ОВД-Инфо».

1 марта — в день похорон политика Алексея Навального на Борисовском кладбище в Москве — на дверях музея появилось объявление о том, что он не работает, поскольку все руководство и сотрудники будут на похоронах. В объявлении не уточнялось, на чьи похороны ушла команда музея.

Михаил Зальцман / ОВД-Инфо

Когда Зальцман вернулся в здание музея после похорон, он обнаружил, что там находятся незнакомые ему люди, которые отказываются уходить. 6 марта Зальцман снова пришел в музей, там все еще находились неизвестные. Когда он начал снимать их на камеру, на него напали. В музей вызвали полицию, которая задержала Зальцмана, но не стала задерживать нападавших.

В итоге Зальцман провел в отделе полиции двое суток — до 8 марта. Неизвестно, составили ли на него протокол. Проникшие в здание музея люди по-прежнему находятся там, утверждает «ОВД-Инфо». На одном из снимков, который предоставил правозащитникам Зальцман, запечатлено новое объявление о работе музея. В нем говорится, что помещение закрыто «на небольшую реконструкцию» до 15 марта.

22 февраля, как сообщал телеграм-канал Baza, Зальцмана и двух его знакомых задержали из-за плаката с Алексеем Навальным, который они вывесили на окне Музея кукол. По данным «ОВД-Инфо», на плакате была надпись: «Убийство Навального — позор России». На Зальцмана и его знакомых составили протоколы по статье о нарушении порядка проведения мероприятий (статья 20.2 КоАП).

1 марта Навального похоронили на Борисовском кладбище в Москве. В этот день, по разным подсчетам, на похороны пришли от 16,5 тысячи до 23 тысяч человек. Люди продолжили приходить к могиле Навального и после похорон. Родители политика — Людмила и Анатолий Навальные — поблагодарили всех, кто приходил и приходит проститься с их сыном. «Спасибо за память! За память, которая дарит надежду!», — написали они.