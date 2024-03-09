«Спасибо за память, которая дарит надежду». Родители Навального поблагодарили всех, кто приходит к могиле политика и помнит о нем

Родители погибшего в колонии Алексея Навального поблагодарили всех, кто приходил и приходит проститься с ним на Борисовское кладбище в Москве, а также помнит о нем. Письмо Людмилы и Анатолия Навальных опубликовала вдова политика Юлия.

Спасибо всем, кто сопереживает нам, сочувствует, кто вместе с нами ощущает боль потери. Огромная благодарность и низкий поклон всем, кто приходил и приходит на кладбище, приносит цветы, пишет об Алексее, вспоминает о нашем сыне, молится о нем! Спасибо за память! За память, которая дарит надежду!

Алексей Навальный, согласно официальному заключению о смерти, которое выдали российские власти, умер 16 февраля от естественных причин. ФСИН заявила, что ему стало плохо после прогулки в колонии «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе, где политик находился с конца 2023 года. Семья и соратники Навального считают, что его убили.

После смерти политика в России и за рубежом прошли акции памяти Навального. В российских городах акции сопровождались задержаниями. По подсчетам «ОВД-Инфо», 16 по 27 февраля произошло более 460 задержаний.

1 марта Навального похоронили на Борисовском кладбище в Москве. В этот день, по разным подсчетам, на похороны пришли от 16,5 тысячи до 23 тысяч человек. Люди продолжили приходить к могиле Навального и после похорон. К вечеру 3 марта на могилу принесли столько цветов, что они полностью закрыли установленный на захоронении деревянный крест.