«Белый счетчик»: не менее 16,5 тысячи человек пришли на похороны Алексея Навального

На отпевание и похороны Алексея Навального, проходившие 1 марта в Москве, пришли не менее 16,5 тысячи человек. Это следует из подсчетов проекта «Белый счетчик», который занимается мониторингом количества людей на массовых мероприятиях.

Цифра в 16,5 тысячи основана на подсчете количества людей, которые проходили по Братеевскому мосту с 15:06 до 16:30.

«После вынесения тела Алексея из Храма его повезли на Братеевское кладбище. Существенная часть людей от Храма пошла пешком в этому кладбищу, находящемуся на другом берегу Москвы-реки, через Братеевский мост. <…> В это число могли попасть случайные попутчики, однако пеший поток через этот мост в обычное время минимален (после открытия м. Борисово пеший маршрут через этот длинный мост не актуален). Оценивая поток по мосту вне основной процессии, количество случайных попутчиков за полтора часа подсчета заведомо не превышал одну-две сотни человек», — отмечают авторы подсчета.

«Белый счетчик» отмечает, что этот подсчет не учитывает «немалую часть людей», которые после того, как простояли у храма, пошли в метро. Кроме того, этот подсчет не учитывал поток людей, приезжающих на станцию метро «Борисово» и идущих непосредственно на кладбище.

1 марта Алексея Навального похоронили на Борисовском кладбище в Москве. Отпевание Навального проходило в храме иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино. Около храма собрались тысячи людей, которые затем пошли к кладбищу. Возложение цветов к могиле Навального продолжалось примерно до 22:30 по московскому времени, при этом кладбище должно было закрыться в 17:00. 2 марта люди продолжали нести цветы к могиле политика.

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