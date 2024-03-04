После похорон Навального прошло три дня. Все это время тысячи людей шли на Борисовское кладбище, чтобы проститься с политиком Фото и видео

Алексея Навального в пятницу, 1 марта, похоронили на Борисовском кладбище в Москве. На отпевание и похороны пришли, по подсчетам проекта «Белый счетчик», не менее 16,5 тысячи человек. Люди продолжали идти на Борисовское кладбище и после похорон. И в субботу, и в воскресенье очередь к могиле Навального растягивалась на сотни метров. В ней, как сообщали читатели телеграм-канала «Медузы», стояли семьи с детьми, молодежь и люди старшего возраста. Очередь двигалась быстро, охранники, дежурившие возле могилы, давали людям возложить цветы и просили проходить дальше, чтобы не задерживать других. Во второй половине дня в воскресенье деревянный крест на могиле (его высота обычно около 1,7 метра) был полностью закрыт цветами.

Следующий день после похорон

«Медуза»

«Медуза»

«Медуза»

«Медуза»

Еще через день после похорон

Reuters / Scanpix / LETA

Ольга Мальцева / AFP / Scanpix / LETA

Ольга Мальцева / AFP / Scanpix / LETA

Reuters / Scanpix / LETA

Ольга Мальцева / AFP / Scanpix / LETA

Тысячи людей несколько дней шли прощаться с Навальным Meduza

Как проходили похороны Навального

Господи, помилуй Десятки тысяч людей пришли проститься с Алексеем Навальным — не испугавшись никого и ничего. Корреспонденты «Медузы» рассказывают, как это было

Как проходили похороны Навального

Господи, помилуй Десятки тысяч людей пришли проститься с Алексеем Навальным — не испугавшись никого и ничего. Корреспонденты «Медузы» рассказывают, как это было