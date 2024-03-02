«Не каждому выпало так любить и быть так любимым». Мать Юлии Навальной выступила с речью на похоронах политика

Во время похорон Алексея Навального к собравшимся на Борисовском кладбище в Москве обратилась мать жены политика Юлии Навальной. Видео с речью Аллы Владимировны Абросимовой опубликовало «Феминистское антивоенное сопротивление».

Алла Владимировна рассказала, как познакомилась с Навальным 25 лет назад: «[Тогда] моя дочь сказала, что это самый прекрасный парень. Таких больше, наверное, людей не бывает». Она также призвала СМИ прекратить «писать небылицы» об отношениях Юлии и матери политика Людмилы Ивановны.

Потому что до конца жизни [Навального] две прекрасные, мужественные, сильные женщины — Людмила Ивановна, мама Алексея, и Юля — они все время были вместе, все время были на связи. Это действительно мужественные женщины, которые бесконечно его любили. Мне сегодня Юля 10 раз позвонила. «Ты ему прямо скажи, что я его люблю безмерно. Хотя ты можешь не говорить, потому что он об этом прекрасно знает». <…> И вы знаете, где-то он был счастлив, потому что не каждому выпало так любить и быть так любимым.

Алла Владимировна также поблагодарила всех, кто пришел проститься с Навальным: «Огромное спасибо, что так много хороших, молодых людей, которые искренне любили Алексея, которые здесь целый день стоят на морозе, ждут, чтобы проститься с Алексеем. Огромное вам всем спасибо, и от нашей семьи низкий вам поклон».

1 марта лидера российской оппозиции Алексея Навального похоронили на Борисовском кладбище в Москве. Попрощаться с политиком, кроме его родных и близких, пришли тысячи людей. Жена Навального Юлия, а также их дети находятся не в России и не смогли принять участие в церемонии.