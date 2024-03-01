«Ты всегда был и навсегда останешься моим героем». Дарья Навальная попрощалась с отцом

Дарья Навальная, дочь погибшего политика Алексея Навального, опубликовала в инстаграме пост, после того как ее отца похоронили на Борисовском кладбище в Москве.

Как-то так получилось, что у всех принято говорить «мои родители — это мой пример для подражания» Хотя, в моем случае, это правда.

Папа, ты был примером для многих по всему миру. Твой оптимизм и заразительная, искренняя улыбка. Твое любопытство и тяга к новым знаниям. Твоя поразительная способность находить общий язык с каждым. Остроумие. Чувство юмора. Стойкость. Умение подобрать слова в нужный момент (или шутку, чтобы расслабить всех в тяжелой ситуации). Твоя доброта. Вера в добро, в себя, в людей. Ты с детства меня учил жить по принципам. Жить достойно. Ты отдал свою жизнь за меня, за маму, за Захара, за Россию, и я тебе обещаю, что я проживу свою жизнь так, как ты меня учил, чтобы ты мной гордился, а главное — с такой же яркой улыбкой на лице.

Ты всегда был и навсегда останешься моим примером. Моим героем. Моим папой.

Я очень сильно тебя люблю. Покойся с миром.

1 марта лидера российской оппозиции Алексея Навального похоронили на Борисовском кладбище в Москве. Попрощаться с политиком, кроме его родных и близких, пришли тысячи людей. Жена Навального Юлия, а также их дети Дарья и Захар находятся не в России и не смогли принять участие в церемонии.

В других городах России и за рубежом прошли акции памяти Навального. В 14 российских городах на таких акциях был задержан 71 человек, сообщает «ОВД-Инфо».