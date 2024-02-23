В сети появилась фейковая аудиозапись обращения матери Навального к его жене

В соцсетях начала распространяться фейковая аудиозапись от имени Людмилы Навальной — матери политика Алексея Навального, умершего 16 февраля в колонии «Полярный волк». Внимание на это обратил основатель и главный редактор фактчекерского проекта «Проверено» Илья Бер.

Запись начинается с фразы «Уважаемая Юлия Борисовна Абросимова, теперь я хочу обратиться к вам», а заканчивается словами «Я вас презираю и запрещаю вам спекулировать на имени моего сына, моего ребенка».

Илья Бер считает, что аудиозапись создана с помощью нейросети. «При этом голос похож на голос Людмилы Навальной очень отдаленно, поскольку обучать нейросеть было толком не на чем», — отметил Бер. По его мнению, фейковая аудиозапись создана на основе видеозаписи, в которой Навальная требовала от президента РФ Владимира Путина выдать ей тело погибшего сына.

Первые публикации с фейковой аудиозаписью появились утром 22 февраля. Как пишет Бер, в 8:29 по московскому времени запись выложил телеграм-канал «Сигнал» с аудиторией 500 тысяч человек (не стоит путать с телеграм-каналом почтовой рассылки Signal — прим. «Медузы»). В сообщении канала утверждалось, что «в СМИ появилось обращение матери Алексея Навального к его жене». Запись в канале посмотрели больше 165 тысяч пользователей.

Илья Бер утверждает, что телеграм, распространивший запись, входит в «пропагандистскую сетку , которая работает на деньги, получаемые из бюджета России по линии администрации президента России».

В дальнейшем фейковую запись начали распространять каналы и паблики, поддерживающие российское вторжение в Украину, а также некоторые российские интернет-издания. Среди прочих фейк опубликовала российская пропагандистка Юлия Витязева. Пользователи сети обвиняют авторов публикаций в распространении фейков и травле Юлии Навальной.

Людмила и Юлия Навальные появление фейка пока не комментировали.

Власти РФ уже неделю отказываются передать семье тело Алексея Навального. По словам Людмилы Навальной, следователи заявили, что выдадут тело политика, если мать согласится похоронить сына в тайном месте и без публичного прощания. Людмила Навальная обвинила следователей в шантаже и отказалась выполнять их требования. По словам матери Навального, вечером 21 февраля ей показали тело сына в морге.

Юлия Навальная после смерти мужа объявила, что продолжит дело Алексея Навального. Она встретилась с политиками Евросоюза и США и призвала их ввести санкции против РФ из-за смерти Навального.

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