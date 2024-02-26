В офисе Зеленского заявили, что убитый в Испании летчик Максим Кузьминов «пользовался планом защиты»

Бывший российский военный Максим Кузьминов, который угнал российский вертолет Ми-8 в Украину и которого убили в Испании, пользовался планом защиты. Об этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил в интервью испанской газете El Mundo, отвечая на вопрос, как в Киеве оценивают убийство российского летчика.

«Русская мафия очень прочно обосновалась в Испании. Наша военная разведка должна прокомментировать это лучше, но я могу сказать две вещи: если пилот, который пользуется планом защиты, вынужден избегать контактов, менять свою жизнь, чтобы остаться в живых, и это все равно происходит с ним, Испания должна расследовать, что с ним случилось, и Испания в ходе этого глубокого расследования должна показать, кто должен заплатить за это преступление, которое Россия совершила на испанской земле», — заявил Подоляк.

По данным испанских СМИ, Кузьминова нашли застреленным в гараже в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте 13 февраля. На теле военного нашли не менее пяти пулевых ранений. При Кузьминове обнаружили документы на имя 33-летнего украинца (самому россиянину было 28 лет). Кузьминов находился в Испании по паспорту Украины, выданном на имя Игоря Шевченко, писала газета El Periódico, опубликовавшая снимок удостоверения личности. Двое подозреваемых в убийстве скрылись с места преступления и, предположительно, покинули Испанию.

Газета El Pais сообщила, что испанские спецслужбы не сомневаются, что за убийством Кузьминова стоит одна из спецслужб России, но какая именно — ФСБ, СВР или ГРУ — пока неясно. Издание отмечало, что это первое подобное убийство на испанской земле, и официальный Мадрид готовит решительный ответ.

Летчик Максим Кузьминов в августе 2023 года перегнал российский вертолет Ми-8 в Украину. Кузьминов заявил в ролике украинской военной разведки, что сам связался с властями Украины, потому что не хотел воевать. Кузьминов утверждал, что просил других членов экипажа сдаться, но те «начали немножко агрессивно себя вести» и были убиты. После этого спецназовцы Главного разведуправления Минобороны России заявили, что найдут Кузьминова и «накажут по всей строгости закона», а он «не доживет до суда».

Убийство Максима Кузьминова

В Испании убит бывший российский военный Максим Кузьминов, который полгода назад перегнал Ми-8 в Украину. Главное

Убийство Максима Кузьминова

В Испании убит бывший российский военный Максим Кузьминов, который полгода назад перегнал Ми-8 в Украину. Главное