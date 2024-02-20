Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 29 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

«Коммерсант» писал, что предстоящее послание Путина Федеральному собранию станет частью его предвыборной кампании как кандидата в президенты.

Собеседники издания предполагали, что среди тем, озвученных президентом РФ, будут «технологический, научный, военный» суверенитет России, «специальная военная операция» ( ), экономическое развитие РФ, демография и многодетность.

По информации «Ведомостей», подготовкой послания занимаются различные ведомства, но за основную часть документа отвечает бывший министр экономического развития, помощник президента Максим Орешкин.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты РФ четырех человек: Владислава Даванкова («Новые люди»), Владимира Путина (самовыдвиженец), Леонида Слуцкого (ЛДПР) и Николая Харитонова (КПРФ). Политику Борису Надеждину — единственному кандидату, открыто выступающему против войны — избирательная комиссия отказала в допуске на выборы.

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