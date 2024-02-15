«Ведомости»: послание Путина Федеральному собранию запланировано на 29 февраля

Владимир Путин, вероятнее всего, выступит с посланием к Федеральному собранию 29 февраля. Об этом «Ведомостям» рассказали несколько источников, близких к администрации президента РФ, а также источник на одном из федеральных телеканалов, транслирующих послание.

Собеседник издания, близкий к администрации президента, подчеркнул, что дата обращения может корректироваться в зависимости от графика Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на запрос «Ведомостей» не ответил.

Подготовкой послания занимаются различные ведомства и подразделения президентской администрации, но за основную часть документа отвечает бывший министр экономического развития, помощник президента Максим Орешкин, заявили источники.

В начале февраля «Коммерсант» писал, что Путин собирается выступить с посланием к Федеральному собранию между 23 февраля и 7 марта. Песков тогда подтвердил, что подготовка послания ведется и не исключил, что оно состоится в указанный период. РИА Новости, в свою очередь, сообщало, что послание может состояться 27–28 февраля.

Предполагается, что послание станет частью предвыборной кампании Путина, баллотирующегося на очередной срок на посту президента.

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