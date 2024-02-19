Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сравнил продление сроков проверки обстоятельств смерти Алексея Навального с происходившим после на политика в августе 2020 года.

«Сейчас родным говорят, что сроки предварительной проверки следственным комитетом продлены. Мы проходили это после отравления в Омске. Проходили и с вещами, которые не отдавали после отравления. Раз за разом продлевали сроки проверки и так и не отдали ничего», — написал Жданов в своем телеграм-канале.

По словам директора ФБК, продлевая сроки проверки, власти РФ «нагло лгут, что вот-вот через час все решится, „мы заинтересованы сделать все как можно скорее“».

Беспринципные лгуны—лакеи. Они отлично знают, что через час ничего не будет и через день. Понятно, чем они сейчас занимаются. Зачищают следы своего преступления. Ждут, когда успокоится волна ненависти и ярости к ним.

ФСИН 16 февраля объявила о смерти Алексея Навального в колонии. По состоянию на утро 19 февраля, родственникам политика не отдали его тело для захоронения. В СК матери и адвокатам Навального заявили, что проверка обстоятельств смерти политика, до завершения которой тело не отдают, продлена.

Менее чем за двое суток более 46 тысяч человек отправили через сервис «Дятел» правозащитного проекта «ОВД-Инфо» обращения в Следственный комитет РФ с требованием выдать тело Алексея Навального его семье.

Предполагается, что тело Навального доставлено в морг в Салехарде. Журналистам «Медиазона» по записям камер видеонаблюдения удалось отследить кортеж ФСИН, который в ночь на 17 февраля ехал от города Лабытнанги, ближайшего к колонии, где находился Навальный, в сторону Салехарда. Мать и адвокатов Навального в морг в Салехарде, по состоянию на утро 19 февраля, не пустили.

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