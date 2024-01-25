РИА Новости: против проводницы, которая выбросила кота Твикса из поезда, завели уголовное дело

В отношении проводницы, которая выбросила кота Твикса из поезда на стоянке в Кирове, возбудили уголовное дело, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Статью, по которой было возбуждено дело, собеседник агентства не уточнил. Телеканал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах утверждает, что дело завели по статье о жестоком обращении с животными.

22 января глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проести проверку по факту жестокого обращения с животным после гибели кота Твикса. На следующий день в РЖД отчитались, что проводницу временно отстранили от работы с пассажирами.

Проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Петербург, выкинула кота Твикса во время остановки в Кирове 11 января. 20 января животное нашли мертвым неподалеку от вокзала.

Сообщалось, что в поезде Твикс сбежал из переноски, когда родственник владельца, который сопровождал кота и должен был следить за ним, спал. В Федеральной пассажирской компании заявили, что проводница, несколько раз пыталась найти владельцев кота среди пассажиров. В итоге она решила, что животное случайно забежало в вагон и выпустила его.

После гибели Твикса на Change.org появилась петиция, авторы которой потребовали уволить проводницу. Обращение подписали больше 380 тысяч человек. В РЖД пообещали изменить правила перевозки домашних животных в поездах.

подробности этой печальной истории

РЖД изменят правила после гибели кота Твикса Он сбежал из переноски в поезде, когда человек, который должен был за ним следить, заснул. Проводница решила, что кот бездомный, — и выпустила его на вокзале

подробности этой печальной истории

РЖД изменят правила после гибели кота Твикса Он сбежал из переноски в поезде, когда человек, который должен был за ним следить, заснул. Проводница решила, что кот бездомный, — и выпустила его на вокзале