Бастрыкин поручил провести проверку из-за гибели кота Твикса, которого проводница выкинула из поезда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Центральному межрегиональному следственному управлению на транспорте организовать проверку по факту жестокого обращения с животным после гибели кота Твикса, которого проводница выкинула из поезда в Кирове.

Как сообщила пресс-служба СК, следователи также должны представить доклад по итогам проверки.

В сообщении отмечается, что кот «находился в поезде легально» — на него была оформлена багажная квитанция, он ехал в вагоне, где разрешен провоз животных. Владельцы кота обратились в правоохранительные органы, но им отказали в возбуждении уголовного дела, пишет пресс-служба СК.

Ранее сообщалось, что полиция отказалась возбуждать уголовное дело по статье о самоуправстве, заявив, что инцидент с Твиксом произошел из-за невнимательного отношения к коту со стороны человека, который его сопровождал. Свердловская транспортная прокуратура начала проверку в связи с ненадлежащим оказанием услуг при перевозке животных.

Проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Петербург, выкинула кота Твикса во время остановки в Кирове 11 января. 20 января животное нашли мертвым неподалеку от вокзала.

Сообщалось, что в поезде Твикс сбежал из переноски, когда родственник владельца, который сопровождал кота и должен был следить за ним, спал. В Федеральной пассажирской компании после внутренней проверки заявили, что проводница, несколько раз попытавшись найти владельцев кота среди пассажиров, предположила, что животное случайно забежало в вагон во время стоянки, и решила его выпустить.

В ФПК заявляли, что владелец кота обратился к проводнику только через 10 часов после отправления из Кирова и «претензий к работникам поездной бригады у него не было». После гибели Твикса владелец кота Эдгар Гайфуллин заявил, что готов обратиться в суд и прокуратуру.

Гибель Твикса вызвала большой общественный резонанс. На Change.org появилась петиция, авторы которой потребовали уволить проводницу. Обращение подписали почти 362 тысячи человек. В РЖД пообещали изменить правила перевозки домашних животных в поездах.

подробности этой истории

РЖД изменят правила после гибели кота Твикса Он сбежал из переноски в поезде, когда человек, который должен был за ним следить, заснул. Проводница решила, что кот бездомный, — и выпустила его на вокзале

подробности этой истории

РЖД изменят правила после гибели кота Твикса Он сбежал из переноски в поезде, когда человек, который должен был за ним следить, заснул. Проводница решила, что кот бездомный, — и выпустила его на вокзале