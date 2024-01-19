Проводница выкинула на улицу кота, ехавшего в поезде и сбежавшего из переноски. Прокуратура начала проверку, кота ищут 300 волонтеров

Проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, выбросила во время остановки в Кирове кота, который сбежал из переноски, приняв животное за бездомное, пишет портал «НГС».

Волонтер Ольга Кудряшова рассказала, что инцидент с котом по имени Твикс произошел 11 января, а о том, что животное выкинула проводница, стало известно из записей с камер наблюдения. На видео, опубликованном сообществом «В городе Кирове», проводница сбрасывает кота из вагона в снег.

В посте Кудряшовой не уточняется, кому принадлежит кот. В паблике «В городе Кирове» утверждают, что кота вез родственник хозяина. Паблик «Новости Выборга» пишет, что владельца кота зовут Эдгар Гайфуллин, он живет в Ленинградской области. По его словам, Твикс перенес операцию на кишечнике, и его оставили у родственников, которые должны были привезти животное.

Как пишет телеграм-канал Baza, кот возвращался в Санкт-Петербург после операции. Увидев беспризорное животное в вагоне, проводница спросила пассажиров, чей он, но никто не откликнулся.

Полиция, как пишет РБК, отказалась возбуждать уголовное дело по статье о самоуправстве, отметив, что инцидент произошел из-за невнимательного отношения к коту со стороны сопровождавшего.

Свердловская транспортная прокуратура сообщила, что начала проверку в связи с ненадлежащим оказанием услуг при перевозке животных. В прокуратуре заявили, что дадут оценку соблюдению законодательства о защите прав потребителей работниками железнодорожного транспорта.

В РЖД сообщили, что «крайне сожалеют» об инциденте с высадкой Твикса и проводят служебное расследование. Кота в том числе ищут волонтеры-железнодорожники. Компания принесла извинения за произошедшее и пообещала «не допускать таких инцидентов впредь».

В Кировской области кота, как уточняет РИА Новости, ищут более 300 волонтеров, которые ходят по домам и расклеивают объявления. Очевидцы рассказывали телеграм-каналу Baza, что видели, как кота со станции забрала какая-то женщина.