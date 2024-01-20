РЖД изменит правила перевозки домашних животных в поездах дальнего следования после гибели кота по кличке Твикс в Кирове, которого выпустила из поезда проводница. Как сообщила пресс-служба «Российских железных дорог», проводникам запретят выпускать животных из поезда: в дальнейшем найденные в вагонах животные будут передаваться сотрудникам вокзалов, чтобы они искали владельца или передали его в приют.

В пресс-службе РЖД заявили, что кот Твикс погиб из-за «отдельных недостатков нормативных документов, отсутствия взаимной ответственности персонала и пассажира и стечения обстоятельств». Представители РЖД принесли извинения владельцам кота: «Искренне сожалеем о том, что кот Твикс погиб». Ранее компания уже извинялась и обещала «не допускать таких инцидентов впредь».

Дочерняя структура РЖД «Федеральная пассажирская компания» планирует регулярно помогать российским организациям, поддерживаюшим бездомных животных, добавила пресс-служба «Российских железных дорог».

РЖД провели служебное расследование случившегося. По словам проводницы, она думала, что кот случайно забежал в вагон со станции. Проверка показала, что во время стоянки в Кирове 11 января к проводнику поезда № 71/72 Екатеринбург — Санкт-Петербург обратились пассажиры, которые заметили кота, ходившего по вагону без присмотра, рассказали в «Федеральной пассажирской компании». Проводник несколько раз обратилась к пассажирам вагона, но на вопрос, кому принадлежит кот, ей никто не ответил.

«Тогда проводник предположила, что кот случайно забежал в вагон во время стоянки на станции и приняла решение выпустить его, так как, возможно, хозяева животного могли остаться на станции и искать его там», — заявили в пресс-службе ФПК. Утверждается, что владелец кота обратился к проводнику только через 10 часов после отправления из Кирова и «претензий к работникам поездной бригады у него не было». В ФПК добавили, что ответственность за животных несут их владельцы.

Владелец кота Эдгар Гайфуллин заявил, что готов обратиться в суд из-за гибели Твикса. «Я сделаю все, чтобы они ответили по закону. [Готовы обратиться в] полицию, суд, прокуратуру, дойдем хоть до президента», — сказал он ТАСС. Ранее (после того, как Твикс потерялся) в полиции отказались возбуждать уголовное дело по статье о самоуправстве. Полицейские провели проверку и пришли к выводу, что кота выпустили из-за невнимательного отношения человека, который ехал с животным. Свердловская транспортная прокуратура начала проверку о ненадлежащем оказании услуг при перевозке животных, чтобы оценить, как сотрудники железной дороги соблюли закон о защите прав потребителей.

В поезде Твикс сбежал из переноски, когда родственник владельца, который должен был следить за котом, спал. Твикс ехал в Ленинградскую область к своему хозяину после перенесенной операции. После того, как проводница высадила кота в Кирове, его искали сотни волонтеров. Кота нашли мертвым утром 20 января в километре от вокзала Кирова. Неизвестно, был ли на коте адресник или другая амуниция, указывающая на то, что он домашний. На фотографиях мертвого животного, которые распространили СМИ, никаких опознавательных признаков не видно.

На Change.org появилась петиция, авторы которой требуют уволить проводницу поезда, выпустившую кота на улицу. На момент публикации этого текста петицию подписали больше 50 тысяч человек.