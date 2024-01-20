Волонтеры нашли мертвым кота Твикса, которого выбросили из поезда во время стоянки в Кирове, сообщила РИА Новости главный волонтер Ольга Кудряшова. «Мужчина утром нашел на перекрестке в километре от вокзала, где его выбросили», — рассказала она.

Как отмечает ТАСС, владельцы кота Твикса вместе с добровольцами пытаются подтвердить или опровергнуть, что найден именно Твикс.

Проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Петербург, выбросила кота во время остановки в Кирове 11 января. Предполагается, что кот сбежал из переноски, а проводница приняла животное за бездомное. Проводница спрашивала у пассажиров, чей кот, но никто не ответил. Волонтеры несколько дней искали пропавшего кота.

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Полиция отказалась возбуждать уголовное дело по статье о самоуправстве, заявив, что случившееся стало возможным из-за невнимательного отношения к коту со стороны человека, его сопровождавшего. Свердловская транспортная прокуратура начала проверку в связи с ненадлежащим оказанием услуг при перевозке животных.