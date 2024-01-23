Проводницу, высадившую из поезда кота Твикса, временно отстранили от работы

Проводницу, высадившую из поезда , временно отстранили от работы с пассажирами. Об этом заявил заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников на круглом столе в Госдуме по правилам перевозки домашних животных общественным транспортом.

«Она сейчас не работает с пассажирскими поездами, временно на период проведения рассмотрения», — отметил он, подчеркнув, что расследование инцидента продолжается.

Колесников также заявил, что в РЖД планируют «в некоторой степени персонифицировать перевозку животных, чтобы была возможность более предметно понимать, кого мы перевозим».

На Change.org была размещена петиция, авторы которой потребовали уволить проводницу. Ее подписали 377 тысяч человек.

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