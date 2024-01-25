Генпрокуратура признала издание Doxa «нежелательной организацией»
Генпрокуратура признала деятельность студенческого издания Doxa «нежелательной» на территории России, сообщает комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.
«Генеральная прокуратура РФ поддержала наше обращение и признала нежелательной на территории России деятельность маскировавшейся под студенческое издание откровенно вражеской организации „Mnenie media z.s.“ (Doxa), зарегистрированной в Чешской Республике и неоднократно попадавшей в поле зрения комиссии», — заявил председатель комиссии Василий Пискарев.
В комиссии также заявили, что Doxa причастна к «обучению диверсионной деятельности на территории России». «В частности, на информационных ресурсах издания размещались инструкции по совершению поджогов военкоматов, отделов полиции и боевой техники, призывы к российским военнослужащим сдаваться в плен ВСУ, материалы по оказанию сопротивления органам правопорядка и захвату университетов», — говорится в телеграм-канале комиссии.
В ноябре 2023 года комиссия попросила Генпрокуратуру объявить издание Doxa «экстремистской организацией». Тогда глава комиссии заявлял, что Doxa «действует в том числе из Германии», и занимается «продвижением проукраинской пропаганды», а также причастно к «проведению незаконных протестных акций».
В Doxa прокомментировали заявление Пискарева. В частности, журналисты обратили внимание, что в реестре Минюста нет информации о признании издания «нежелательной организацией». Тем не менее они не исключили, что соответствующая информация может появиться в реестре позднее. В связи с этим редакция Doxa призвала своих читателей в России не делиться ссылками на материалы издания и не публиковать их в соцсетях.
Издание Doxa основали в 2017 году студенты Высшей школы экономики. Изначально издание занималось университетской повесткой, но с лета 2019 года Doxa начала освещать протесты из-за выборов в Мосгордуму, а ее редакторы запустили ресурс для сбора помощи задержанным на митингах. В декабре того же года вуз лишил издание статуса студенческой организации, объяснив это тем, что Doxa сосредоточилась на правозащитной и общественно-политической деятельности, а не науке и студенческой жизни.
В 2021 году против редакторов Doxa Владимира Метелкина, Аллы Гутниковой, Армена Арамяна и Натальи Тышкевич завели уголовное дело по обвинению о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий. Поводом для дела стало видео, в котором журналисты осуждали преследование студентов за участие в акциях в поддержку политика Алексея Навального.
В 2022 редакторов Doxa приговорили к двум годам исправительных работ каждого. Летом Гутникова, Тышкевич и Арамян сообщили, что уехали из России. В сентябре их объявили в розыск.