В Госдуме попросили Генпрокуратуру объявить издание Doxa «экстремистской организацией»

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Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России попросила Генпрокуратуру объявить студенческое издание Doxa «экстремистской организацией».

Глава комиссии Василий Пискарев заявил, что Doxa «действует в том числе из Германии», занимается «продвижением проукраинской пропаганды» и причастно к «проведению незаконных протестных акций».

«Их усилия по вовлечению нашей молодежи в противоправную деятельность должны быть пресечены и получить соответствующую правовую оценку», — заключил Пискарев.

Комиссия также предложила признать «нежелательной» или «экстремистской» деятельность 30 неправительственных организаций, гражданских структур и общественных объединений. В их числе проект «Ковчег», помогающий людям, покинувшим Россию из-за войны в Украине, и независимая площадка российской оппозиции «Форум свободной России». Всего речь идет об организациях из 15 европейских стран и США. По словам Пискарева, они «подконтрольны правительствам стран НАТО и нацелены на подрыв России изнутри».

«Ранее эти структуры специализировались на провоцировании беспорядков и сепаратизма в России, вмешательстве в выборы и пропаганде наркотиков, вовлечении подростков в деструктивную деятельность, использовании разных технологий по дискредитации России, а с февраля текущего года активно включились в антироссийскую деятельности в контексте проведения „ “ в Украине», — заявил Пискарев.

В октябре Генпрокуратура РФ признала «нежелательной» деятельность немецкой неправительственной организации Dekabristen, реализующей проекты по укреплению гражданского общества в Восточной Европе, Центральной Азии, а также на Кавказе.

В ноябре депутаты Госдумы попросили признать «нежелательной» деятельность международной организации «Гринпис».

14 ноября Генпрокуратура России объявила «нежелательной» организацию Open Press. Что это за организация, прокуратура не уточнила, но ранее его использовала одна из компаний .

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