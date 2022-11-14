Генпрокуратура России объявила «нежелательной» организацию Open Press. Так называлась одна из компаний Михаила Ходорковского

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Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной» французскую некоммерческую организацию Open Press.

«Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Никаких подробностей о том, что это за организация, в сообщении Генпрокуратуры нет.

Название Open Press использовалось компанией , которая выступала учредителем издания «Открытые медиа», существовавшего с 2017-го по 2021 год. Судя по сообщениям 2017 года, Open press OÜ была эстонской компанией, которую зарегистрировала британская компания Ходорковского.

Связана ли с Ходорковским французская Open Press, пока не уточняется.

«Открытые медиа» прекратили работу в августе 2021 года после блокировки, предлогом для которой было сотрудничество с «нежелательными» организациями. Журналисты подчеркивали, что никогда не сотрудничали со структурами Ходорковского, которые были объявлены «нежелательными», а имели дело лишь с его компанией Open Press.