Министерство иностранных дел России выпустило заявление, в котором назвало терактом крушение самолета Ил-76 и обвинило в нем украинские власти. Российское ведомство «решительно осудило террористический акт киевского режима в Белгородской области».

В своем сообщении МИД повторил утверждения Минобороны РФ о том, что удар по самолету был нанесен зенитными ракетами из района населенного пункта Липцы Харьковской области. В результате крушения самолета погибли 65 военнослужащих ВСУ, которых перевозили для обмена, шесть членов экипажа и трое российских офицеров, говорится в сообщении министерства.

«В Киеве прекрасно знали о готовящемся обмене. Знали, как и каким маршрутом будут доставляться военнопленные. Атака на самолет была преднамеренной и осознанной акцией. Совершенный теракт наглядно демонстрирует недоговороспособность киевского режима», — заявили в МИД России.

Российское ведомство призвало международные структуры, национальные правительства и мировую общественность «должны осудить» произошедшее.

Военно-транспортный Ил-76 упал в Белгородской области утром 24 января. По версии Минобороны РФ, 24 января должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной в пункте пропуска Колотиловка. Ведомство утверждало, что власти Украины знали, что «по сложившейся практике сегодня будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолетом на аэродром Белгород украинских военнослужащих».

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что 24 января Россия и Украина готовились обменяться пленными. Информацию о том, что потерпевшем крушение самолете находились пленные украинские военные, украинские власти не опровергали и не подтверждали.

Через несколько часов после крушения Ил-76 Генштаб ВСУ выпустил заявление, в котором говорилось, что российская армия увеличила интенсивность ракетных обстрелов на Харьковском направлении, однако ВСУ отслеживают точки запуска ракет и «принимают меры к уничтожению средств их доставки». Напрямую о катастрофе с Ил-76 в сообщении украинских военных не говорится.

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