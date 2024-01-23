Израиль предложил ХАМАС прекращение огня на два месяца для освобождения всех заложников

Израиль через катарских и египетских посредников передал ХАМАС предложение о прекращении огня на два месяца для освобождения всех заложников, которые были захвачены террористами палестинского движения во время нападения на страну в октябре 2023 года, пишет Axios со ссылкой на двух неназванных израильских чиновников.

Новое предложение Израиля включает освобождение всех оставшихся в живых заложников и возвращение тел погибших в несколько этапов. На первом этапе предлагается освободить женщин, мужчин старше 60 лет и заложников, которые находятся в критическом состоянии. Следующие этапы подразумевают освобождение женщин-военнослужащих, мужчин в возрасте до 60 лет, которые не служат в армии, мужчин-военнослужащих и возвращение тел погибших заложников.

Предполагается, что Израиль и ХАМАС также заранее договорятся о том, сколько палестинских заключенных будет освобождено в обмен на каждого израильского заложника в каждой категории, и проведут отдельные переговоры по спискам освобожденных, сообщили собеседники Axios. Они отметили, что Израиль готов освободить «значительное количество» палестинских заключенных.

Кроме того, соглашение включает передислокацию Армии обороны Израиля, в том числе вывод войск из основных населенных пунктов сектора Газа, а также возвращение палестинцев в город Газа и в северную часть сектора по мере выполнения соглашения.

При этом, заявили израильские чиновники, новое соглашение ясно дает понять, что Израиль не согласится прекратить военную операцию в секторе Газа и освободить все шесть тысяч палестинских заключенных. Однако, отметили они, если ХАМАС согласится на прекращение огня, после двухмесячной паузы масштабы и интенсивность операций ЦАХАЛ в Газе значительно снизятся.

Источники Axios рассказали, что в Израиле считают новое предложение «более прогрессивным», чем предыдущие, и ждут ответа от ХАМАС.

СNN пишет, что Израиль «в рамках более широкого соглашения о прекращении огня» также предложил высшим руководителям ХАМАС покинуть Газу. Об этом телеканалу рассказали два чиновника, которые знакомы с ходом международных дискуссий. По данным СNN, это предложение обсуждалось как минимум дважды за последние недели, но ХАМАС вряд ли его примет.

Во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года боевики ХАМАС убили больше 1200 человек и взяли в заложники около 240 человек. Армия Израиля в ответ на действия ХАМАС нанесла удары по сектору Газа, а затем начала наземную операцию. По данным министерства здравоохранения в секторе Газа, подконтрольного ХАМАС, с начала войны в Газе погибли больше 25 тысяч человек.

В ноябре в ходе первой сделки о прекращении огня ХАМАС обменял 108 израильских заложников на палестинцев, удерживаемых в израильских тюрьмах. Боевики ХАМАС продолжают удерживать 136 заложников — 114 мужчин, 20 женщин и двух детей.

Газета The Wall Street Journal сообщала, что США, Египет и Катар предлагали поэтапный план урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. В рамках соглашения ХАМАС предлагалось освободить заложников, а Израилю — вывести свои войска с территории сектора Газа. Заключительный этап этого плана подразумевал переговоры о постоянном прекращении огня. По данным издания, с условиями плана не согласилась ни одна из сторон конфликта.