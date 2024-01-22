Родственники израильских заложников ворвались в кнессет и потребовали освободить людей, похищенных ХАМАС

Родственники граждан Израиля, удерживаемых в заложниках у ХАМАС в секторе Газа, ворвались на заседание финансовой комиссии кнессета (парламента Израиля) и потребовали освободить заложников, сообщает The Times of Israel.

«Вам не сидеть здесь, пока умирают наши дети», — кричали протестующие. Они призывали депутатов, чтобы за заложников сделали выкуп. Также они предлагали распустить правительство.

Глава финансового комитета Моше Гафни из «Объединенного иудаизма Торы» сказал родственникам заложников, что он «понимает» боль протестующих, а выход его партии из правящей коалиции, чего добиваются некоторые избиратели, «не поможет».

Во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года боевики ХАМАС убили больше 1200 человек и взяли в заложники около 240 человек. Армия Израиля в ответ на действия ХАМАС начала наносить удары по сектору Газа, а затем начала наземную операцию. По данным министерства здравоохранения в секторе Газа, подконтрольного ХАМАС, за время палестино-израильского конфликта погибли больше 25 тысяч человек.

В ноябре ХАМАС обменял 108 заложников (84 детей и женщин и 24 граждан иностранных государств) на палестинцев, удерживаемых в израильских тюрьмах. Боевики ХАМАС продолжают удерживать 136 человек — 114 мужчин, 20 женщин и двух детей.

В последние недели в Израиле каждую субботу проходят акции протеста в поддержку заложников, которых удерживают в секторе Газа. Протестующие собираются на площадях, в том числе у кнессета, а также у домов премьера Биньямина Нетаниягу и других должностных лиц.

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