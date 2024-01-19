Япония посадила космический аппарат «Слим» на Луну. Она стала пятой страной, кому удалось это сделать

Япония успешно посадила модуль «Слим» (SLIM — Smart Lander for Investigating Moon) на поверхность Луны в рамках миссии «Лунный снайпер» (Moon Sniper). Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), с модулем после прилунения удалось установить связь. «Судя по всему, связь аппарата с Землей стабильна», — сказал представитель JAXA.

При посадке модуль должен был протестировать новые технологии точной навигации, основанные на сопоставлении получаемых изображений, и сесть в радиусе 100 метров от назначенного места в районе кратера Сиори. Бывший сотрудник NASA и главный редактор SpaceWatch Global Эмма Гатти назвала такую точность «беспрецедентной» — большинство космических кораблей садятся в нескольких километрах от назначенной цели.

В ходе дальнейшей миссии модуль изучит грунт в месте посадки — полученные данные помогут ученым больше узнать о происхождении Луны.

Япония запустила ракету-носитель H-IIA с посадочным модулем SLIM 7 сентября 2023 года. Модуль вышел на лунную орбиту 25 декабря, через 110 дней после запуска, а 19 января в 18:00 по московскому времени начал прилуняться. Поверхности спутника Земли SLIM достиг в течение примерно 25 минут.

Япония стала пятой страной в мире, которой удалось достичь поверхности Луны вслед за СССР, США, Китаем и Индией (и третьей — в нынешнем столетии, отмечает CNN). При этом предыдущая попытка Японии оказалась неудачной: в конце апреля 2023 года к Луне отправилась японская частная миссия Hakuto-R, но перед посадкой специалисты на Земле потеряли связь с аппаратом.

Россия в августе 2023 года впервые за почти 50 лет запустила ракету с автоматической станцией «Луна-25», которая должна была сесть на поверхности спутника. Однако станция разбилась, столкнувшись с поверхностью Луны — как сообщил Роскосмос, «из-за сбоя системы управления».

Последняя успешная попытка достичь поверхности Луны удалась Индии, которая запустила модуль «Викрам» с луноходом «Прагьян» летом 2023 года. Он прилунился 23 августа.

В 2024 году на Луну должна была отправиться первая пилотируемая миссия «Артемида-2» NASA. Однако после неудачной попытки посадки модуля «Перегрин» в январе 2024 года запуск был отложен на год.

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