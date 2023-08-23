Индийский аппарат «Викрам» с луноходом на борту совершил посадку на Луну
Индийский посадочный модуль «Викрам» с луноходом «Прагьян» успешно совершил посадку на поверхность Луны.
Посадку транслировали в прямом эфире. За ней наблюдали около 6,5 миллиона зрителей.
Индия стала четвертой страной после СССР, США и Китая, осуществившей посадку своего аппарата на поверхность Луны.
«Викрам» доставила к Луне автоматическая межпланетная станция «Чандраян-3». Почти одновременно с ней к спутнику Земли прибыла российская станция «Луна-25». Ее попытка совершить посадку на Луну оказалась неудачной.
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