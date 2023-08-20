Россия провалила первую в своей современной истории лунную миссию Станция «Луна-25», судя по всему, разбилась о поверхность естественного спутника Земли

Ракета-носитель «Союз-2. 1б» с автоматической станцией «Луна-25» после установки на стартовый комплекс космодрома Восточный. 8 августа 2023 года

Межпланетная автоматическая станция «Луна-25» «прекратила свое существование» в результате столкновения с поверхностью Луны, сообщили в «Роскосмосе» 20 августа — на 10-й день после запуска лунной миссии. В госкорпорации заявили, что 19 августа при переходе на предпосадочную орбиту произошла «нештатная ситуация». На следующий день «Роскосмос» уточнил, что связь с аппаратом была потеряна. Специалистам корпорации не удалось наладить связь и найти станцию. Они считают, что аппарат перешел на «нерасчетную орбиту» и разбился о поверхность естественного спутника Земли.

Запуск «Луны-25» был первой в современной истории России лунной миссией. Станция стартовала с космодрома Восточный в Амурской области 11 августа. Предполагалось, что она прилунится 21 августа. Предыдущая станция — «Луна-24» — была запущена в 1976 году Советским Союзом. Российский аппарат должен был совершить мягкую посадку на Луну, а затем провести исследования в южной приполярной области спутника и разведку ресурсов, в том числе воды.

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Перед запуском станции в Хабаровском крае эвакуировали жителей поселка Шахтинский. Эвакуация проводилась из-за угрозы падения первой ступени ракеты-носителя «Союз-2. 1б», которая вывела «Луну-25» в космос. Позже местным жителям разрешили вернуться в свои дома. Фрагменты ракеты-носителя нашли в 28 километрах от поселка.

За время миссии российская станция успела прислать несколько снимков, в том числе фотографию южного полярного кратера Зееман на обратной стороне Луны, и научные данные. В частности, приборы «Луны-25» зафиксировали момент удара микрометеорита.

Фотография южного полярного кратера Зееман на обратной стороне Луны. Этот снимок станция «Луна-25» сделала 17 августа, через шесть дней после запуска «Роскосмос»

«Луна-25» могла бы стать первой в истории станцией на южном полюсе Луны, опередив индийскую миссию «Чандраян-3». Индия запустила свой третий аппарат 14 июля. В рамках миссии он также должен изучать южный полюс спутника Земли. 19 августа Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила, что посадочный модуль «Чандраян-3» под названием «Викрам» совершил последний маневр по снижению высоты окололунной орбиты и начал подготовку к посадке. Ожидается, что это произойдет 23 августа. В случае успеха Индия станет четвертой страной, осуществившей посадку аппарата на Луну, после СССР, США и Китая. Газета The New York Times отмечает, что успех Индии после провала российской лунной миссии станет «ударом для президента РФ Владимира Путина», который «использует достижения России в космосе как неотъемлемую часть утверждения своей власти».

Запуск ракеты-носителя «Союз-2. 1б» с автоматической космической станцией «Луна-25» с космодрома Восточный в Амурской области. 11 августа 2023 года

Проект по запуску «Луны-25» начали в 1997 году, а затем он несколько раз срывался из-за недостатка финансирования, аварий и санкций. В частности, в миссии вместе с «Роскосмосом» планировало участвовать Европейское космическое агентство, но организация прекратила сотрудничество с Россией после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Из-за новых санкций «Луна-25» также лишилась европейской навигационной камеры Pilot-D, необходимой для отработки «умной посадки» следующей станции, . Еще в октябре 2014 года начальник управления стратегического планирования «Роскосмоса» Юрий Макаров говорил, что стоимость миссии «Луна-25» составит «десятки миллиардов рублей». При этом руководство «Роскосмоса» за время подготовки миссии обвиняли в коррупции.

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