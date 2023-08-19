Роскосмос: при переходе станции «Луна-25» на предпосадочную орбиту произошла «нештатная ситуация»

При переходе автоматической межпланетной станции «Луна-25» на предпосадочную орбиту произошла «нештатная ситуация», сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«В соответствии с программой полета в 14:10 был выдан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту. В ходе выполнения операции, на борту станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами. Специалисты группы управления проводят анализ ситуации», — заявили в Роскосмосе.

Другие подробности не сообщаются.

Автоматическая станция «Луна-25» — первая в современной истории России лунная миссия. Предыдущая станция «Луна-24» была запущена в 1976 году Советским Союзом.

«Луна-25» стартовала с космодрома Восточный в Амурской области 11 августа. По задумке, она станет первой в истории станцией, которая сядет на Южном полюсе Луны. Посадка «Луны-25» на поверхность естественного спутника Земли ожидается 21 августа в районе к северу от кратера Богуславский. Основные задачи миссии — отработка технологий мягкой посадки, исследования внутреннего строения и разведка ресурсов, в том числе воды. Как ожидается, миссия продлится в течение года.

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