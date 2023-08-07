Власти Верхнебуреинского района Хабаровского края планируют эвакуировать жителей поселка из-за угрозы падения первой ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б», которая должна вывести в космос станцию «Луна-25».

Жителей поселка эвакуируют 11 августа в 7:30 утра по местному времени (0:30 мск), сообщил глава района Алексей Маслов. Когда люди смогут вернуться в Шахтинский, он не уточнил.

Маслов рассказал, что районные власти провели «первый штаб по подготовке рабочего плана действий» при прохождении ракеты-носителя. По словам главы района, в зону падения первой ступени ракеты «Союз» попадают устье рек Умальта, Уссамах, Лепикан , Тастах, Саганар и район паромной переправы на реке Бурея. Власти района запретили въезд в зону предполагаемого падения.

Запуск автоматической станции «Луна-25» запланирован на 11 августа с космодрома Восточный в Амурской области. По данным РИА Новости, резервная дата старта миссии — 12 августа.

Автоматическая станция «Луна-25» должна стать первой в истории современной России миссией на Луну (предыдущую станцию «Луна-24» запустили в 1976 году). По задумке, «Луна-25» станет первой в истории станцией, которая сядет на Южном полюсе Луны. Основные задачи миссии — отработка технологий мягкой посадки, исследования внутреннего строения и разведка ресурсов, в том числе воды.

Первоначально в миссии «Луна-25» (а также в «Луна-26» и «Луна-27») вместе с Роскосмосом планировало участвовать Европейское космическое агентство. Организация прекратила сотрудничество с Россией по лунной программе после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

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