Российская станция «Луна-25» прислала первый снимок лунной поверхности за время миссии

Автоматическая межпланетная станция «Луна-25», совершающая полет по круговой орбите искусственного спутника Луны, сделала первый снимок лунной поверхности. Фотографию распространил 17 августа «Роскосмос».

На снимке запечатлен южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны.

«Полученные снимки существенно дополняют имеющиеся в настоящее время сведения об этом кратере. Первое в мире изображение обратной стороны Луны было получено в октябре 1959 года советской автоматической станцией „Луна-3“», — отмечает пресс-служба российской госкорпорации.

Автоматическая станция «Луна-25» — первая в современной истории России лунная миссия. Предыдущая станция «Луна-24» была запущена в 1976 году Советским Союзом.

«Луна-25» стартовала с космодрома Восточный в Амурской области 11 августа. По задумке, она станет первой в истории станцией, которая сядет на Южном полюсе Луны. Посадка «Луны-25» на поверхность естественного спутника Земли ожидается 21 августа в районе к северу от кратера Богуславский. Основные задачи миссии — отработка технологий мягкой посадки, исследования внутреннего строения и разведка ресурсов, в том числе воды. Как ожидается, миссия продлится в течение года.

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