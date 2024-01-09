NASA отложило запуск первой пилотируемой лунной миссии «Артемида-2» на год

Американское космическое агентство NASA отложило запуск пилотируемой лунной миссии Artemis II ( ) на сентябрь 2025 года, сообщает Associated Press.

Полет был перенесен из-за технических проблем, пишет агентство. Вместе с этим также на год отложена и следующая миссия Artemis III («Артемида-3»), в рамках которой впервые более чем за 50 лет на Луну должны были высадиться люди. Теперь она запланирована на сентябрь 2026 года.

Обе миссии были отложены после того, как стало известно, что запущенный 8 января с мыса Канаверал частный посадочный модуль «Перегрин» не сможет высадиться на Луне из-за «критической» потери топлива. Как отмечает Associated Press, он должен был в том числе служить разведчиком для астронавтов, планировавших полет к Луне в рамках миссии «Артемида-2».

В апреле 2023 года NASA объявило имена четырех астронавтов, который должны были облететь Луну в рамках миссии Artemis II ориентировочно в ноябре 2024 года. Планировалось, что посадочный модуль для высадки на поверхность спутника создаст компания Space X Илона Маска. В самом агентстве отмечали, что четверо астронавтов станут первыми людьми, которые совершат полет к Луне более чем за 50 лет.

В декабре 2022 года завершилась миссия «Артемида-1», в ходе которой корабль «Орион» в тестовом беспилотном режиме совершил полет к Луне, провел на ее орбите несколько недель и вернулся на Землю.