SpaceX доставит астронавтов NASA на поверхность Луны

SpaceX создаст посадочный модуль для высадки астронавтов на поверхность Луны в рамках программы . Компания получила соответствующий контракт NASA на 2,89 миллиарда долларов. Об этом сообщило само американское космическое агентство.

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NASA отправит на лунную орбиту корабль Orion, который выведет в космос ракета Space Launch System. На корабле будет экипаж из четырех человек. Двое членов экипажа спустятся на поверхность Луны в посадочном модуле SpaceX. Примерно через неделю они с помощью модуля вернутся на корабль.

Кроме SpaceX, на контракт NASA претендовали компания основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin, а также компания Dynetics.