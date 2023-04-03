NASA объявило имена участников первой пилотируемой миссии «Артемида» к Луне

Американское космическое агентство NASA объявило имена четырех астронавтов, которые, как ожидается, в 2024 году облетят Луну в рамках миссии Artemis-2 («Артемида-2»).

Как сообщается на сайте NASA, в состав лунной миссии вошли трое американцев Кристина Кох, Виктор Гловер и Рид Уайсмен, а также канадец Джереми Хансен.

Слева направо: Кристина Кох, Рид Уайсмен (сидит), Виктор Гловер и Джереми Хансен NASA

В NASA подчеркнули, что четверо астронавтов станут первыми людьми, которые совершат полет к Луне более чем за 50 лет. Кроме того, в экипаж лунной миссии впервые войдут женщина, афроамериканец и канадец, отметили в космическом агентстве.

Полет к Луне состоится не раньше ноября 2024 год. Ожидается, что миссия «Артемида-2» продлится десять дней. После запуска вторая ступень космической ракеты-носителя SLS (Space Launch System) выведет космический корабль «Орион» на эллиптическую орбиту, которая пройдет на высоте до 2900 километров над Землей, пишет The New York Times. Затем «Орион» приблизится к Луне, но не станет выходить на ее орбиту, а вместо этого, используя лунную гравитацию, вернется на Землю.

В декабре 2022 года завершилась миссия «Артемида-1», в ходе которой корабль «Орион» в тестовом беспилотном режиме совершил полет к Луне, провел на ее орбите несколько недель и вернулся на Землю.

Не ранее 2025 года состоится миссия «Артемида-3», в ходе которой астронавты планируют высадиться на поверхности Луны.

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