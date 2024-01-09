Посадочный модуль «Перегрин», запущенный к Луне, не сможет выполнить свою миссию из-за потери топлива

Частный посадочный модуль «Перегрин», запущенный 8 января с мыса Канаверал, не сможет высадиться на Луне из-за «критической» потери топлива. О технической проблеме спустя несколько часов после запуска сообщила компания-создатель модуля Astrobotic Technology.

Первоначально в компании заявили, что вскоре после отделения аппарата от ракеты-носителя была обнаружена аномалия, которая «не позволила [модулю] достичь стабильной ориентации по Солнцу». Из-за этого солнечная панель модуля не собирала энергию, а батарея разряжалась.

В компании уточнили, что причиной неполадок стал сбой в двигательной системе, который привел к «критической» потере топлива.

Позднее в Astrobotic Technologies сообщили, что специалистам удалось направить солнечную панель аппарата на Солнце, однако нужную ориентацию модуль сможет поддерживать около 40 часов, после чего он останется без энергии. В компании также добавили, что теперь цель миссии — вывести «Перегрин» настолько близко к лунной орбите, насколько это возможно.

Тяжелая космическая ракета «Вулкан» компании United Launch Alliance с посадочным модулем «Перегрин» стартовала с космодрома во Флориде 8 января. Модуль, как планировалось, должен был приземлиться на северо-восточной окраине Океана Бурь на видимой стороне Луны 23 февраля.

Полезная нагрузка модуля включала различные научные приборы, предоставленные NASA и предназначенные, в частности, для анализа воды в лунном грунте и измерения радиации. Кроме того, модуль нес капсулу с прахом создателя «Звездного пути» (Star Trek) Джина Родденберри и нескольких актеров сериала.

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