В США запустили к Луне первый частный посадочный модуль. На его борту есть капсула с прахом актеров «Звездного пути»

В США с мыса Канаверал стартовала тяжелая космическая ракета «Вулкан» компании United Launch Alliance, сообщает NASA. Ракета несет посадочный модуль «Перегрин», который попытается высадиться на видимой стороне Луны.

Старт ракеты произошел в 02:18 по восточному стандартному времени (10:18 по московскому времени).

«Перегрин» — лунный посадочный аппарат частной американской компании Astrobotic. Его посадка запланирована на 23 февраля в области, расположенной на северо-восточной окраине Океана Бурь на видимой стороне Луны.

Спустя час после запуска «Перегрин» успешно отделился от ракеты и начал движение в сторону Луны, передает CNN.

В случае успеха миссии «Перегрин» станет первым американским космическим кораблем, достигшем поверхности Луны с 1972 года. Он также станет первым в истории частным аппаратом, совершившим посадку на Луну.

Полезная нагрузка аппарата включает различные научные приборы, предоставленные NASA и предназначенные, в частности, для анализа воды в лунном грунте и измерения радиации.

Кроме того, модуль несет капсулу с прахом создателя «Звездного пути» (Star Trek) Джина Родденберри и нескольких актеров сериала. Мемориальную миссию организовала компания Celestis, которая специализируется на запусках праха людей и биологического материала в космическое пространство.

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