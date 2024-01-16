Tinder объявил об уходе из Беларуси. В России это приложение для знакомств не работает уже полгода
Приложение для знакомств Tinder прекратит работу в Беларуси с 15 февраля, сообщает пресс-служба сервиса.
«Бренды Match Group, включая Tinder, предпринимают шаги по закрытию своих сервисов в Беларуси. С 15 февраля, если вы находитесь в Беларуси, вы не сможете использовать сервисы Tinder или войти в свою учетную запись. До этого срока вы сможете знакомиться и общаться с другими пользователями», —говорится в заявлении сервиса.
Пресс-служба Tinder также предупредила, что платные подписки не будут продлеваться автоматически. При этом пользователи, оплатившие подписки на шесть месяцев или год, смогут запросить возврат средств.
Официально причины ухода из Беларуси в Tinder не назвали. В конце июня 2023 года сервис перестал работать в России.
О намерении покинуть российский рынок Match Group объявила в мае, объяснив это приверженностью компании защите прав человека. При этом представитель Friends Fiduciary Corp, акционера Match Group, заявил, что уход Tinder напрямую связан с вторжением российских войск в Украину. «Для бренда нехорошо продолжать свою деятельность в стране, глава которой обвинен Международным уголовным судом», — заявил он.