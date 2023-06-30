Tinder перестал работать в России

Приложение для знакомств Tinder 30 июня, как и обещал его владелец Match Group, перестало работать в России.

В приложении больше нельзя свайпать анкеты, сообщает ТАСС, при попытке сделать это высвечивается информация об ошибке и просьба зайти позднее.

Также Tinder теперь недоступен в магазинах приложений Google Play и AppStore.

Match Group анонсировала прекращении работы Tinder в России в начале мая 2023 года. В заявлении компании тогда подчеркивалось, что в Match Group «привержены защите прав человека». Представитель компании Friends Fiduciary Corp, акционера Match Group, напрямую заявил, что уход Tinder связан с вторжением войск РФ в Украину.

Что теперь делать

Tinder уходит из России. Но другие способы знакомиться остались Инструкция «Медузы» о том, как найти подходящего человека, не вступить в отношения с неподходящим и понять, что жить одному — тоже нормально

Что теперь делать

Tinder уходит из России. Но другие способы знакомиться остались Инструкция «Медузы» о том, как найти подходящего человека, не вступить в отношения с неподходящим и понять, что жить одному — тоже нормально