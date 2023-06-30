Tinder перестал работать в России
Источник: ТАСС
Приложение для знакомств Tinder 30 июня, как и обещал его владелец Match Group, перестало работать в России.
В приложении больше нельзя свайпать анкеты, сообщает ТАСС, при попытке сделать это высвечивается информация об ошибке и просьба зайти позднее.
Также Tinder теперь недоступен в магазинах приложений Google Play и AppStore.
Match Group анонсировала прекращении работы Tinder в России в начале мая 2023 года. В заявлении компании тогда подчеркивалось, что в Match Group «привержены защите прав человека». Представитель компании Friends Fiduciary Corp, акционера Match Group, напрямую заявил, что уход Tinder связан с вторжением войск РФ в Украину.