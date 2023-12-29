Севастопольские издания сообщили, что при атаке ВСУ на корабль «Новочеркасск» погибли 74 моряка, еще 27 получили ранения

74 моряка погибли, еще 27 получили ранения в результате удара ВСУ по десантному кораблю «Новочеркасск» в порту Феодосии в аннексированном Крыму. Заметки об этом со ссылкой на сообщение отдела информационного обеспечения Черноморского флота РФ опубликовали «Независимое телевидение Севастополя» и «Новости Севастополя». Позже эти публикации были удалены без объяснения причин.

В публикации «Новостей Севастополя» также говорится, что главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов обратился к главе администрации Новочеркасска Юрию Лысенко с предложением объявить в городе двухдневный траур. Кроме того, главком предложил рассмотреть вопрос о помощи семьям погибших моряков, служивших на БДК.

Официально эта информация не подтверждена.

Украинский Центр национального сопротивления опубликовал письмо Евменова к Лысенко датированное 29 декабря с аналогичным содержанием. Утверждается, что его перехватили активисты «Кибер Сопротивления». Подлинность письма не подтверждена. Центр и «Кибер Сопротивления» в своих заметках сообщают, что крымские СМИ опубликовали новости о потерях, а затем удалили.

Командование Воздушных сил ВСУ объявило 26 декабря, что украинская авиация при атаке на Феодосию подорвала крылатыми ракетами большой десантный корабль «Новочеркасск» Черноморского флота РФ. В Минобороны РФ заявили, что корабль был поврежден «в ходе отражения удара ВСУ».

На фотографиях, снятых, как утверждается, после удара, видно, что корабль почти полностью затонул. Судя по спутниковым снимкам с места удара, с «Новочеркасском» частично затонуло учебно-тренировочное судно класса Т-43 «УТС-150».

Официально о погибших моряках не сообщалось. Телеграм-канал Astra со ссылкой на источники писал, что в момент атаки на на корабле находились 77 моряков, 33 из них пропали без вести, 19 — получили ранения. Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов сообщал об одном погибшем и четырех раненых мирных жителях в результате атаки в порту. По сведениям Astra, погибла 64-летняя работница охраны порта Надежда Толщина.

Подробности атаки

ВСУ нанесли ракетный удар по порту Феодосии. Один человек погиб, четверо ранены В Украине заявили об уничтожении десантного корабля «Новочеркасск». Минобороны РФ сообщило, что он поврежден

Подробности атаки

ВСУ нанесли ракетный удар по порту Феодосии. Один человек погиб, четверо ранены В Украине заявили об уничтожении десантного корабля «Новочеркасск». Минобороны РФ сообщило, что он поврежден