Севастопольские издания удалили сообщения о гибели 74 моряков при атаке ВСУ на корабль «Новочеркасск»

«Независимое телевидение Севастополя» и «Новости Севастополя» удалили сообщения (раз и два) о том, что в результате удара ВСУ по десантному кораблю «Новочеркасск» в порту аннексированной Феодосии 74 моряка погибли и еще 27 получили ранения.

При переходе на страницы, где были опубликованы эти сообщения, появляется баннер «Страница не найдена». Почему заметки были удалены, издания не объяснили. Кроме того, новость о гибели моряков «Новочеркасска» со ссылкой на СМИ Севастополя удалил The Insider, не объясняя причины такого решения.

29 декабря «Независимое телевидение Севастополя» и «Новости Севастополя» сообщили о гибели и ранении моряков при ударе по десантному кораблю «Новочеркасск», сославшись, как утверждалось, на официальное сообщения отдела информационного обеспечения Черноморского флота РФ.

В публикации «Новостей Севастополя» также говорилось (сохранилась в веб-архиве), что главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов обратился к главе администрации Новочеркасска Юрию Лысенко с предложением объявить в городе двухдневный траур. Кроме того, главком предложил рассмотреть вопрос о помощи семьям погибших моряков, служивших на БДК.

Официально эта информация подтверждена.

Кроме того, письмо Евменова, которое якобы оказалось в распоряжении активистов «Кибер Сопротивления», опубликовал украинский Центр национального сопротивления. Подлинность письма не подтверждена. Центр и «Кибер Сопротивления» в своих заметках сообщали, что крымские СМИ опубликовали новости о потерях, а затем удалили.

26 декабря ВСУ нанесли ракетный удар по порту Феодосии в аннексированном Крыму. Украинская сторона заявила, что при атаке был подорван большой десантный корабль «Новочеркасск» Черноморского флота РФ. В Минобороны РФ заявили, что корабль был поврежден «в ходе отражения удара ВСУ».

На фотографиях, снятых, как утверждается, после удара, видно, что корабль почти полностью затонул. Спутниковые снимки с места удара показывают, что вместе с «Новочеркасском» частично затонуло учебно-тренировочное судно класса Т-43 «УТС-150».

Официально о погибших военных не сообщалось. Телеграм-канал Astra со ссылкой на источники писал, что в момент атаки на на корабле находились 77 моряков, 33 из них пропали без вести, 19 — получили ранения.

Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов сообщал об одном погибшем и четырех раненых мирных жителях в результате атаки в порту. По сведениям Astra, погибла 64-летняя работница охраны порта Надежда Толщина.

Вот как выглядит корабль после атаки

Атака ВСУ на корабль «Новочеркасск» в порту Феодосии. Десятки моряков пропали без вести. Вот как выглядит судно на спутниковом снимке Шестьсот семьдесят второй день войны. Фотографии

Вот как выглядит корабль после атаки

Атака ВСУ на корабль «Новочеркасск» в порту Феодосии. Десятки моряков пропали без вести. Вот как выглядит судно на спутниковом снимке Шестьсот семьдесят второй день войны. Фотографии