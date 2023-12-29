Севастопольские издания удалили сообщения о гибели 74 моряков при атаке ВСУ на корабль «Новочеркасск»
«Независимое телевидение Севастополя» и «Новости Севастополя» удалили сообщения (раз и два) о том, что в результате удара ВСУ по десантному кораблю «Новочеркасск» в порту аннексированной Феодосии 74 моряка погибли и еще 27 получили ранения.
При переходе на страницы, где были опубликованы эти сообщения, появляется баннер «Страница не найдена». Почему заметки были удалены, издания не объяснили. Кроме того, новость о гибели моряков «Новочеркасска» со ссылкой на СМИ Севастополя удалил The Insider, не объясняя причины такого решения.
29 декабря «Независимое телевидение Севастополя» и «Новости Севастополя» сообщили о гибели и ранении моряков при ударе по десантному кораблю «Новочеркасск», сославшись, как утверждалось, на официальное сообщения отдела информационного обеспечения Черноморского флота РФ.
В публикации «Новостей Севастополя» также говорилось (сохранилась в веб-архиве), что главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов обратился к главе администрации Новочеркасска Юрию Лысенко с предложением объявить в городе двухдневный траур. Кроме того, главком предложил рассмотреть вопрос о помощи семьям погибших моряков, служивших на БДК.
Официально эта информация подтверждена.
Кроме того, письмо Евменова, которое якобы оказалось в распоряжении активистов «Кибер Сопротивления», опубликовал украинский Центр национального сопротивления. Подлинность письма не подтверждена. Центр и «Кибер Сопротивления» в своих заметках сообщали, что крымские СМИ опубликовали новости о потерях, а затем удалили.
26 декабря ВСУ нанесли ракетный удар по порту Феодосии в аннексированном Крыму. Украинская сторона заявила, что при атаке был подорван большой десантный корабль «Новочеркасск» Черноморского флота РФ. В Минобороны РФ заявили, что корабль был поврежден «в ходе отражения удара ВСУ».
На фотографиях, снятых, как утверждается, после удара, видно, что корабль почти полностью затонул. Спутниковые снимки с места удара показывают, что вместе с «Новочеркасском» частично затонуло учебно-тренировочное судно класса Т-43 «УТС-150».
Официально о погибших военных не сообщалось. Телеграм-канал Astra со ссылкой на источники писал, что в момент атаки на на корабле находились 77 моряков, 33 из них пропали без вести, 19 — получили ранения.
Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов сообщал об одном погибшем и четырех раненых мирных жителях в результате атаки в порту. По сведениям Astra, погибла 64-летняя работница охраны порта Надежда Толщина.