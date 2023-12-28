За неделю в Петербурге от ковида умер 51 человек. Это самая большая смертность от вируса в России

В Петербурге за неделю с 18 по 24 декабря от ковида умер 51 человек — это самый высокий показатель в стране среди всех регионов по количеству летальных случаев от коронавируса. Такие данные опубликовал государственный портал «Объясняем. рф».

Для сравнения в Москве за этот же период от коронавируса умерли 29 человек. Всего за неделю в России умерли 186 человек, попали в больницу — 7 796 человек. (на 10,4% меньше, чем неделей ранее). Общая заболеваемость ковидом по стране снизилась на 18,7%.

Как отмечает «Фонтанка», резкий рост смертности от ковида в Петербурге в конце ноября. Сооснователь сообщества Watching COVID-2019.ru Алексей Куприянов сообщил газете, что рост всех показателей статистики по вирусу шел с небольшими случайными отклонениями с сентября. По его словам, к началу декабря Петербург оказался примерно в ситуации осени 2022 — зимы 2023 года и несколько превысил показатели прошлого года.

«На пике волны в начале декабря выявляли более двух тысяч случаев в день (сейчас этот показатель упал ниже тысячи). Динамика госпитализаций несколько отстает от выявлений. Тут пик, возможно, еще не пройден. Это же касается загрузки реанимаций и аппаратов . Смертность примерно соответствует росту числа госпитализаций и загрузки реанимаций и аппаратов ИВЛ, ничего экстраординарного в последние недели, в общем-то, не наблюдается. По сравнению с волнами прошлой зимы смертность, видимо, даже несколько ниже», — рассказал Куприянов.

Эксперт отмечает, что скользящее семидневное среднее по смертям удерживается на уровне семи человек в день, год назад она была примерно вдвое выше. «Это много, но это далеко от критических значений ранних волн, когда смертность почти удваивалась», — добавил Куприянов.

В своей статье издание также усомнилось в точности данных статистики. Один из неназванных собеседников «Фонтанки» заявил, что у властей регионов есть возможность «регулировать» смертность от ковида, которая, как утверждается в материале, при необходимости может превращаться в смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

Отличия показателей смертности в Петербурге и Москве собеседник издания объясняет тем, что столица уже прошла пик очередной волны ковида.

Всемирная организация здравоохранения объявила ковид чрезвычайной ситуацией в январе 2020 года, а уже в марте охарактеризовала распространение заболевания как пандемию. В мае 2023 года ВОЗ объявила, что перестала считать распространение COVID-19 чрезвычайной ситуацией международного значения.

22 декабря организация сообщила о новой волне заболеваемости COVID-19. Так, с 20 ноября по 17 декабря в мире зарегистрировали более 850 тысяч случаев заболевания, что на 52% больше, чем в предыдущий 28-дневный период.