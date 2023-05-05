ВОЗ объявила об окончании пандемии коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус объявил, что ВОЗ больше не считает распространение коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Об этом он сказал на пресс-конференции 5 мая.

Он отметил, что ковид не перестал быть глобальной угрозой для здоровья населения.

«На прошлой неделе Covid-19 уносил одну жизнь каждые три минуты — и это только те случаи, которые мы знаем», — сказал глава организации.

ВОЗ сообщала о почти семи миллионах смертей от коронавируса, но, по словам главы организации, число жертв, вероятно, выше и приближается к 20 миллионам.

ВОЗ объявила распространение коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения в январе 2020 года, а в марте 2020-го глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в мире «можно охарактеризовать как пандемию». У «пандемии» нет однозначных формальных критериев, но именно этим словом стали называть распространение коронавирусной инфекции в мире.

В России, по официальным данным, с начала пандемии выявили более 22 миллионов случаев заражения вирусом. Российские власти сообщали о смерти почти 400 тысячи человек из-за пандемии. В марте 2023 года официальный портал «Стопкоронавирус.рф» объявил, что приостанавливает подсчет данных о коллективном иммунитете против COVID-19 и числе вакцинированных.

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