Портал «Стопкоронавирус.рф» перестал собирать данные о числе вакцинированных. В этом больше нет необходимости

Официальный портал «Стопкоронавирус.рф» объявил, что приостанавливает подсчет данных о коллективном иммунитете против COVID-19 и числе вакцинированных. Таким образом, на портале будут публиковаться только данные о числе заболевших, госпитализированных и выздоровевших за последние сутки.

В пресс-релизе говорится, что изначальная модель расчета коллективного иммунитета стала неактуальной в условиях «динамичного появления новых вариантов SARS-CoV-2, изменения клинической картины и снижения тяжести течения заболевания». Об этом, в частности, свидетельствуют результаты скрининговых исследований на антитела, которые показали, что иммунитет к COVID-19 сформировался у многих людей, включая тех, кто не был вакцинирован и бессимптомно переболел.

Как рассказал «Коммерсанту» замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, данные о коллективном иммунитете ранее использовались для «планирования ограничительных мероприятий». В нынешних условиях, считает академик, вести подобную оперативную статистику уже не нужно, поскольку достигнут достаточный уровень коллективного иммунитета от коронавируса. Само же заболевание постепенно приобретает черты сезонной респираторной патологии, добавил Горелов.

«Стопкоронавирус.рф» перестал публиковать данные об уровне коллективного иммунитета еще в августе 2022 года. Тогда портал сообщал, что в условиях появления новых штаммов ковида нужно разработать новую методологию подсчета уровня коллективного иммунитета.

Читайте также

Китай саботировал международное расследование происхождения ковида, а в США вновь заговорили об утечке из лаборатории. Значит, это был все-таки вирус из пробирки? Может быть. А может быть, и нет

Читайте также

Китай саботировал международное расследование происхождения ковида, а в США вновь заговорили об утечке из лаборатории. Значит, это был все-таки вирус из пробирки? Может быть. А может быть, и нет