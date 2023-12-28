Адвокаты Игоря Барышникова, осужденного за «фейки» об армии, сообщили об «ужасном состоянии» его здоровья

Здоровье 64-летнего Игоря Барышникова, осужденного за «фейки» про российскую армию, серьезно ухудшилось в исправительной колонии № 8 в Калиниградской области, сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на его адвокатов.

По словам адвоката Романа Морозова, посетившего Барышникова 27 декабря, его подзащитный находится в критическом состоянии. В частности, он вынужден отказываться от еды, не может сидеть и передвигаться без боли в паху, также он испытывает трудности с мочеиспусканием. Кроме того, его руки почернели из-за поражения грибком, которым он заразился из-за условий содержания в исправительном учреждении, пишет «ОВД-Инфо».

В ходе адвокатского опроса Барышников также сообщил, что в колонии ему не оказывают медицинской помощи, несмотря на ухудшение его состояния.

«Проверяющие в упор ничего не видят и не хотят ничего видеть, а у защитников отнимают телефоны, мы не можем зафиксировать то ужасное состояние здоровья, в котором сейчас находится Игорь Барышников», — рассказала адвокат Мария Бонцлер.

Игоря Барышникова приговорили к семи с половиной годам колонии по делу о распространении «фейков» о российской армии 22 июня 2023 года. Поводом для дела послужили посты Барышникова в соцсетях, в том числе об убийствах жителей Бучи.

Во время судебного процесса у Барышникова заподозрили онкологическое заболевание. Тогда же ему сформировали цистостому — отверстие в брюшной полости, куда вставляется катетер для удаления мочи из мочевого пузыря.

На следующий день после оглашения приговора стало известно, что 96-летнюю мать Барышникова, за которой он ухаживал, передадут органам опеки. В начале августа женщина умерла. Барышникова не отпустили из СИЗО на похороны матери.

В декабре адвокат Мария Бонцлер сообщила, что состояние здоровья Барышникова ухудшилось. По ее словам, у него посинели ноги и руки из-за плохого кровоснабжения, а также начались боли и постоянные позывы к мочеиспусканию, из-за которых он не мог спать.