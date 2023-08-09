Осужденного за «фейки» об армии Игоря Барышникова не пустили на похороны матери. Она умерла спустя полтора месяца после приговора сыну

Активиста Игоря Барышникова, осужденного по статье о «фейках» про российскую армию, не пустили на похороны матери, которая умерла через полтора месяца после приговора сыну, пишет «Новый Калининград» со ссылкой на адвоката Марию Бонцлер.

О смерти 96-летней Евгении Барышниковой, за которой до задержания ухаживал ее сын, стало известно 7 августа. По словам Бонцлер, защита просила суд разрешить Барышникову под конвоем посетить Советск, где 9 августа прошли похороны его матери.

«Судья [Ольга] Баландина резко отказала, а областной суд не стал вмешиваться», — сказала адвокат.

Боцлер также сообщила, что Барышникова поместили в медсанчасть при СИЗО. «Это та же камера, только рядом с медицинским кабинетом», — сказала она, добавив, что Барышникова обещали отвезти в областную больницу на обследование до конца августа. Во время суда у пенсионера появилось подозрение на онкологическое заболевание.

Советский городской суд Калининградской области приговорил Игоря Барышникова к семи с половиной годам колонии по делу о распространении «фейков» о российской армии во второй половине июня 2023 года. Поводом для дела послужили посты активиста в соцсетях.

Во время судебного процесса у Барышникова обострилось хроническое заболевание. Позже у него обнаружили опухоль и заподозрили рак предстательной железы. Тогда же в животе Барышникова сформировали цистостому — отверстие в брюшной полости, куда вставляется катетер для удаления мочи из мочевого пузыря. На суде лечащий врач активиста настаивал, что он нуждается в операции и не может находиться в заключении.

Адвокаты Барышникова называли приговор активисту «умышленным убийством двух человек», поскольку до задержания он в одиночку ухаживал за своей матерью, которая в последние годы не вставала с постели. После оглашения приговора Барышникову суд постановил передать его мать органам опеки и попечительства.

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