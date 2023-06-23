Игорь Барышников из Калининграда получил срок по делу о «фейках» про армию. Его матери 96 лет. Теперь ее передадут органам опеки

Советский районный суд Калининградской области постановил передать органам опеки и попечительства Евгению Барышникову — 96-летнюю мать активиста Игоря Барышникова, которого приговорили к семи с половиной годам колонии по делу о «фейках» про российскую армию, сообщает SOTAvision со ссылкой на постановление суда. Эту информацию «Новой газете Европа» подтвердила адвокат Мария Бонцлер.

Евгения Барышникова родилась в 1926 году в Полоцке. Она пережила Великую Отечественную войну в оккупации и признана жертвой холокоста. Она не встает с постели, в последние годы за ней ухаживал сын.

В постановлении суда говорится, что Евгению Барышникову передадут органам опеки, поскольку у нее нет других родственников, кроме сына, а сама она «не способна к самостоятельному передвижению и нуждается в уходе». При этом адвокат Мария Бонцлер считает, что суд не имел на это права, поскольку Барышникова не была официально признана недееспособной.

Игорь Барышников рассказывал, что еще год назад его мать сохраняла ясный ум и рассудок, разговаривала и слушала радио, но после первого обыска в их квартире и его ареста она стала «другой» и «впала в беспамятство», пишет «Новая газета Европа».

Советский городской суд Калининградской области приговорил Игоря Барышникова к семи с половиной годам колонии по делу о «фейках» про российскую армию 22 июня. Поводом для уголовного дела послужили посты активиста в фейсбуке, в том числе об обстреле роддома в Мариуполе и убийствах жителей Бучи. Прокурор запрашивал для Барышникова восемь лет колонии.

Адвокаты Барышникова называли это требование «умышленным убийством двух человек», поскольку он в одиночку ухаживал за своей 96-летней матерью, а у самого Барышникова во время судебного процесса заподозрили онкологическое заболевание. На суде лечащий врач активиста подтвердил, что Барышников не может находиться в заключении.