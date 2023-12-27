Провайдер заблокировал официальный сайт Филиппа Киркорова

Официальный сайт певца Филиппа Киркорова заблокирован, а при попытке открыть его появляется надпись «Ошибка 4030» (Error 4030. Website is blocked).

Сайт, как указано на странице с ошибкой, обслуживается провайдером «Спринтхост». Причина блокировки не указаны — их может увидеть только администратор сайта в своей панели управления и в письме, отправленном ему на почту, говорится в сообщении об ошибке.

При этом в едином реестре запрещенных доменных имен, который ведет Роскомнадзор, сайта Киркорова нет — это означает, что ведомством он не блокируется.

Пресс-секретарь певца Екатерина Успенская сказала агентству ТАСС, что не знает причины блокировки и обратилась в техподдержку.

После того, как в московском клубе «Мутабор» прошла организованная телеведущей Настей Ивлеевой вечеринка с дресс-кодом almost naked («почти голый») и возмущения провластных активистов по этому поводу присутствовавшие на ней актеры и музыканты начали извиняться.

Киркоров опубликовал свое извинение 26 декабря — в нем он говорит, что «зашел не в ту дверь» и утверждает, что «не знал о характере событий», а поняв, быстро ушел. Тем не менее, его уже убрали из новогодних шоу на российских телеканалах, а также из постера новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все».

Кроме Киркорова, извинились также Дима Билан, Лолита Милявская и Ксения Собчак. Сама Ивлеева извинилась дважды, попросив «второй шанс» у россиян, которые «умеют прощать». Вместе с этим глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что телеведущую проверит Федеральная налоговая служба.

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