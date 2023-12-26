На Настю Ивлееву подали в суд. Телеграм-канал Shot утверждает, что с нее требуют миллиард рублей за «почти голую» вечеринку

Хамовнический суд Москвы принял коллективный иск к блогеру и телеведущей Насте Ивлеевой из-за вечеринки в московском клубе «Мутабор», где действовал дресс-код almost naked («почти голый»).

Согласно карточке, опубликованной на сайте судов Москвы, подписи под коллективным иском поставили 22 человека. Телеграм-канал Shot пишет, что истцы требуют взыскать с Ивлеевой один миллиард рублей в пользу фонда «Защитники Отечества», который занимается помощью участникам войны в Украине.

По данным канала заседание суда по делу пройдет в конце января — начале марта. Shot также отмечает, что инициатором коллективного иска выступил актер и продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков.

Ранее о намерении подать коллективный иск к Ивлеевой Иншаков сообщил «Известиям». «Девушка заблудилась по полной программе. И не она одна. Надо их ставить на место», — прокомментировал изданию свое решение артист.

Вечеринка в московском клубе «Мутабор» проходила 20 и 21 декабря. После того, как в соцсетях появились фотографии и видео с мероприятия провластные активисты, которых возмутило проведение такого мероприятия во время войны, начали массово жаловаться на организаторов и участников вечеринки в Генпрокуратуру и МВД. Позднее в Роскомнадзоре заявили, что нашли «признаки пропаганды ЛГБТ» на некоторых фотографиях и видеозаписях.

22 декабря Лефортовский районный суд арестовал одного из участников вечеринки — рэпера Vacio — на 15 суток по административной статье о мелком хулиганстве.

Позднее Ивлеева извинилась за распространенные видео с вечеринки, а также пообещала передать благотворительным организациям все деньги, вырученные с продажи билетов.

Вечером 26 декабря телеграм-канал Baza обратил внимание, что оператор МТС убрал Ивлееву из списка амбассадоров компании, с которыми мог бы встретиться победитель розыгрыша «МТС 30 лет». При этом, как отметил телеграм-канал «Осторожно, новости», в описании конкурса Ивлеева упоминается.

Подробнее о вечеринке

В России массово пишут доносы на вечеринку Насти Ивлеевой с дресс-кодом «почти голый». На нее пришли Собчак, Киркоров и Лолита

Подробнее о вечеринке

В России массово пишут доносы на вечеринку Насти Ивлеевой с дресс-кодом «почти голый». На нее пришли Собчак, Киркоров и Лолита