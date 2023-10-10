В новых учебниках истории перепишут абзац о сталинской депортации народов СССР «на основании фактов сотрудничества с оккупантами». Его раскритиковали в Чечне

В новый учебник истории для старшеклассников внесут правки, после того как на Северном Кавказе, в том числе в Чечне, раскритиковали абзац о сталинской депортации народов СССР. Об исправлениях РИА Новости рассказал один из авторов учебника, ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

«Там не глава, там один абзац, и там будут правки», — заявил Торкунов. Он добавил, что учебник отечественной истории «40 раз переписывался», в том числе «в царское время».

Ректор МГИМО отметил, что правки — это естественный процесс, поскольку «появляются новые данные, оценки». Поэтому, сказал Торкунов, правки в учебник буду вноситься «и сейчас, и в следующем году, и через год». При этом он отметил, что редакция учебника не будет изменена «коренным образом».

В конце сентября новый учебник истории для старшеклассников раскритиковали общественные деятели и политики на Северном Кавказе из-за абзаца о сталинских депортациях народов СССР. В учебнике говорилось, что в годы Великой Отечественной войны «на основании фактов сотрудничества с оккупантами» чеченцев, ингушей, карачаевцев, калмыков, балкарцев и крымских татар «решили подвергнуть коллективному наказанию» и депортировали в восточные регионы.

«На основании фактов сотрудничества с оккупантами карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар ГКО (Госкомитет по обороне) в 1943–1944 годах принял решение ликвидировать государственные образования этих народов внутри СССР и подвергнуть их коллективному наказанию — насильственному переселению (депортации) в восточные регионы страны. В результате были репрессированы не только бандиты и пособники врага, но и множество безвинных людей. Переселенцам пришлось пережить много бед и лишений. Справедливость по отношению к ним была восстановлена после 1953 года». Цитата по «Коммерсанту».

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов говорил, что в регионе из школ изъяли все экземпляры учебника. «Благо, в нашей стране непозволительно оскорблять народы. Тем более народы, чьи представители внесли неоценимый вклад в укрепление государственности и защиту интересов Родины», — написал Даудов в телеграме (позже сообщение было отредактировано). Он утверждал, что абзац будет изменен.

Новые учебники по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов представили в начале августа. Один из авторов учебника — глава РВИО и советник президента РФ Владимир Мединский. В учебниках полностью переписали разделы о периоде 1970–2000-х годов, а также добавили раздел о в Украине.

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков говорил, что в новом учебнике по истории России роль Иосифа Сталина изложена «объективно», в отличие от предыдущих учебников, в которых Сталин «был тиран, зверь, бездарный командующий, который завалил врага трупами».