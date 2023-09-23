Из школ Чечни изъяли все новые учебники истории для 10 классов, заявил спикер местного парламента. Почти сразу он отказался от своих слов

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов (известный как Лорд) сообщил, что в регионе из школ изъяли все экземпляры учебника по истории для 10 классов, который раскритиковали из-за раздела о сталинской депортации народов СССР. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале Даудова.

«Отмечу, что весь тираж учебника, о котором я говорю, в нашей республике по поручению Рамзана Ахматовича [Кадырова] изъят из школ. Благо, в нашей стране непозволительно оскорблять народы. Тем более народы, чьи представители внесли неоценимый вклад в укрепление государственности и защиту интересов Родины», — написал Даудов в телеграме.

Спустя некоторое время запись чеченского политика отредактировали, из нее пропал абзац об изъятии школьных учебников. В распоряжении «Медузы» есть скриншот первоначального сообщения Даудова.

Даудов также рассказал, что довел позицию главы Чечни Рамзана Кадырова до автора учебника — главы Российского военно-исторического общества и советника президента РФ Владимира Мединского. По словам спикера Даудова, Мединский «признал, что данная глава была взята без изменений из предыдущих изданий, и заверил о готовности привести ее в порядок».

Кавказские общественные деятели и политики раскритиковали новый учебник по истории из-за слов о депортации народов, пишет издание «Кавказ.Реалии». В 31-м параграфе сказано, что в годы Великой Отечественной войны чеченцев, ингушей, карачаевцев, калмыков, балкарцев и крымских татар депортировали в восточные регионы СССР «на основании фактов сотрудничества с оккупантами».

Новые учебники по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов представили в начале августа. Среди авторов учебников — Владимир Мединский. В учебниках полностью переписали разделы о периоде 1970–2000-х годов, а также добавили раздел о «специальной военной операции» (как власти РФ называют вторжение в Украину — прим. «Медузы»).

Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков говорил, что в новом едином учебнике по истории России роль Иосифа Сталина изложена «объективно», в отличие от учебников 1990-х годов, где Сталин «был тиран, зверь, бездарный командующий, который завалил врага трупами».

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